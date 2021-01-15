Выпускники Арцахского университета имеют возможность продолжить обучение в венгерском университете

СТЕПАНАКЕРТ, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Выпускники Арцахского государственного университета имеют возможность получить степень магистра в магистратуре Католического университета Петра Пазмана в Венгрии. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Арцахский государственный университет. Кафедра арменоведения Венгерского государственного университета объявляет конкурс на получение степени магистра в Католическом университете Петра Пазмана в Венгрии. Все расходы на получение степени магистра покрывает Католический университет Питера Пазмана в Венгрии. Для подачи заявки вам понадобятся следующие документы: рекомендательное письмо от церкви (желательно от предстоятеля Арцахской епархии епископа Паргева), мотивационное письмо (написанное студентами), подтверждение знания языка (документы, имеющие уровень B1 на английском языке), степень бакалавра (если студент этого года).

В конце года будет достаточно сертификата с печатью, выданного АрГУ. В этом случае студент может отправить диплом до 1 августа 2021 года), медицинскую справку (справку от врача о том, что у него нет следующих заболеваний: СПИД, гепатит A, B, C или другое инфекционное заболевание), паспорт (или удостоверение личности). Желающие могут подать заявку до 25 января этого года. За дополнительной информацией обращайтесь к декану соответствующего факультета», - говорится в сообщении Арцахского государственного университета.