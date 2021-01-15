Глава Восточного Азербайджана Ирана выразил готовность создать приграничный рынок с Арменией

ЕРЕВАН, 15 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Глава провинции Восточный Азербайджан Исламской Республики Иран Мохаммад Реза Пур-Мохаммади сказал, что, учитывая высокий приоритет региона для увеличения международной торговли, он готов создать приграничный рынок с Арменией. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает агентство IRNA.

«Если Армения также захочет создать этот приграничный рынок, мы сможем создать его в ближайшем будущем», - сказал руководитель Восточного Азербайджана во время встречи с послом Ирана в Армении и представителями частного сектора. Касаясь конфликта между Арменией и Азербайджаном, глава государства отметил, что в ходе недавних столкновений Иран оставался нейтральным, стремясь к миру и спокойствию.