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Азиатские индексы - 13-01-21

Азиатские индексы - 13-01-21

ТОКИО, 13 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.04% и составил 28456.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.35% и составил 1864.40 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.27% и составил 3598.65 пункта, а HANG SENG снизился на 0.15% и составил 28235.60 пункта.


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