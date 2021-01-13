“Коммерсантъ” опубликовал карту железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном

Российская газета “Коммерсантъ” опубликовала карту железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном. Как передает Арменпресс, пункт о железнодорожном сообщении есть в совместном заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина.

Согласно карте, опубликованной “Коммерсантом”, одна из линий железной дороги возьмет начало из Еревана и Нахичеванской Автономной Республикой и будет идти в сторону Исламской Республики Иран, другая линия из турецкого города Игдир будет протянута по маршруту Нахичеванская Автономная Республика, Азербайджан, Россия, а третья - Ереван, Нахиджеван, Азербайджан и Российская Федерация.

11 января премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали совместное заявление, которым устанавливается необходимость разблокировки экономической и транспортной блокады региона.