Воспитанники Ереванского колледжа на международном конкурсе-фестивале удостоились почетных наград

Оркестр Ереванского государственного колледжа культуры и искусства, воспитанница колледжа Мариам Николян на международном конкурсе-фестивале искусств Витебска заняли первые призовые места. Он прошел с 8 по 10 января на онлайн площадке.

В беседе с корреспондентом Арменпресс преподаватель колледжа, певец Вреж Киракосян рассказал, что конкурс-фестиваль организует оргкомитет Международного конкурса-фестиваля эстрадной песни “Славянский базар”.

В прошлом году Киракосян был приглашен в качестве члена жюри. В этом году также. “Я думал, было бы хорошо, если бы Армения приняла участие в этой инициативе. Студенты нашего колледжа на многожанровом конкурсе представились в разных категориях. Они приняли участие в номинациях “Инструментальная музыка”, “Вокал”, “Хореография”, “Изобразительное искусство”, - сообщил Киракосян и добавил, что в конкурсе-фестивале приняли участие более 600 участников изстран СНГ, ряда европейских стран и из США.

В номинации “Инструментальная музыка” первую почетную премию получил оркестр колледжа, художественным руководителем которого является Хачик Саакян.

В номинации “Вокал” студенты колледжа Ваагн Карапетян, Гарик Симонян и Мария Ханданян удостоились второго премии.

В номинации “Хореография” танцевальный ансамбль Ереванского государственного колледжа культуры и искусства стал лауреатом 3-й степени.

В номинации “Изобразительное искусство” выпускница колледжа Мариам Николян удостоилась 1-й почетной премии, а студенты Азат Шапахатян и Ануш Маилян - стали лауреатами 3-й степени.

“Поскольку дирекции Международного конкурса “Славянский базар” понравился наш оркестр и его выступления, возможно, на “Славянском базаре” он выступит на в рамках Дней культуры Армении. Сейчас заключаются договоренности по этому вопросу. Мы думаем представить произведения Арно Бабаджаняна, так как в этом году исполняется 100-летие Арно Бабаджаняна”, - заключил Вреж Киракосян.

Анжела Амбарцумян