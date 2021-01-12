Ушел из жизни директор Института синхротронных исследований "Кендл" Василий Цаканов
На 62-м году жизни 11 января скончался директор Института синхротронных исследований "Кендл", доктор физико-математических наук, профессор Василий Цаканов. Об этом сообщила Арменпресс помощница директора Института синхротронных исследований "Кендл" Ани Микаелян.
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