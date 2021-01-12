СМИ: во Франции задержали семь человек по делу об убийстве учителя

Семь человек задержаны в рамках расследования дела об убийстве учителя истории Самюэля Пати во Франции, которое произошло в октябре прошлого года, сообщает телеканал BFMTV.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, отмечается, что задержанные участвовали в тех же дискуссионных группах, в которых состоял напавший на преподавателя Абдулах Анзоров.

Ранее сообщалось о многочисленных задержанных по этому делу. Так, в частности, в начале декабря СМИ рассказывали о задержании молодых людей, которые подозреваются в том, что вступали в контакт с Анзоровым.

Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший обезглавил преподавателя около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.