Пандемия снизила доходы Грузии от туризма на 82%

В течение 11 месяцев 2020 года доходы Грузии от международного туризма снизились на 82%. За это время иностранные туристы потратили в Грузии всего 527 миллионов долларов. Большая часть этой суммы, 427 миллионов долларов, была потрачена до объявления "локдауна" в Грузии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на “Грузию online”, после закрытия авиасообщения Грузия получила всего 100 миллионов долларов дохода от туризма.

Согласно сводному отчету по туризму за 2020 год, количество международных путешественников за отчетный период снизилось на 7 608 656, или на 81%, и составило 1 749 308 человек. Согласно этим данным, страна вернулась к уровню 2010 года, то есть Грузия в прошлом году приняла примерно столько же посетителей, сколько и в 2010 году.

Список 10 стран с наибольшим количеством посещений Грузии в 2020 году выглядит так: