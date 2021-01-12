Мэр Вашингтона призвала не посещать столицу в день инаугурации Байдена

Мэр Вашингтона Муриэл Баузер в совместном заявлении с губернаторами соседних штатов Мериленд и Виргиния призвала американцев не посещать столицу страны в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, а вместо этого посмотреть церемонию онлайн, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Двадцатого января будет передача власти, мы будем сотрудничать между собой и с нашими партнерами в федеральном правительстве по обеспечению безопасности в столичном регионе. В связи с уникальными обстоятельствами вокруг 59-й инаугурации президента, в том числе жестоким мятежом прошлой недели и продолжающейся смертельно опасной пандемией COVID-19, мы предпринимаем немыслимые шаги по призыву американцев не приезжать в Вашингтон, а принять участие в виртуальном формате", - говорится в заявлении политиков, размещенном на официальном сайте мэра американской столицы.

Ранее президент США Дональд Трамп после запроса мэра ввел режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность инаугурации следующего президента Джо Байдена 20 января

Шестого января - в день, когда конгресс должен был утвердить итоги прошедших президентских выборов и официально провозгласить демократа Джо Байдена победителем, сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Работа конгресса была прервана на несколько часов, конгрессмены, а также вице-президент США Майк Пенс, который является председателем сената, были эвакуированы. В ходе беспорядков погибли по меньшей мере пять человек.