Трехстороннюю рабочую группу по разблокировке с армянской сторон возглавит Мгер Григорян

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. В целях разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе трехстороннюю рабочую группу под председательством заместителей премьер-министров Армении, России и Азербайджана с армянской стороны возглавит вице-премьер Мгер Григорян. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе вице-премьера Армении.

Совместное заявление было принято по итогам трехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москве 11 января. Первым пунктом заявления, в частности, было отмечено: с целью реализации 9-го пункта заявления от 9-го ноября о разблокировании всех экономических и транспортных связей в регионе, поддерживаем предложение Президента Российской Федерации Путина о создании трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

Рабочая группа проведет свое первое заседание до 30 января 2021 года, по результатам которого будет составлен перечень основных направлений работы, вытекающих из применения пункта 9 заявления, с уделением первоочередного внимания железнодорожно-автомобильному сообщению, а также определит остальные направления, согласованные между Азербайджанской Республикой, Республикой Армения и Российской Федерацией.