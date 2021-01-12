В Национальном центре онкологии в течение 6 месяцев будут бесплатно проводить колоноскопию

ЕРЕВАН, 12 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Для раннего выявления колоректального рака в Армении Национальный онкологический центр в течение 6 месяцев будет проводить бесплатную колоноскопию для всех, кто старше 45 лет. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный онкологический центр.

“Колоректальный рак - третий по распространенности рак у взрослых в мире. Это также довольно распространено в Республике Армения. Анализ показателей последних 10 лет показывает тенденцию определенного роста заболеваемости колоректальным раком: количество новых случаев в 2019 году примерно на 100 больше, чем в 2009 году. Раннее обнаружение может помочь вылечить колоректальный рак. Средняя 5-летняя выживаемость составляет около 64%, а в случае раннего выявления она достигает 90%”, - сказали в Национальном центре онкологии.

Золотым стандартом метода ранней диагностики колоректального рака является колоноскопия, которая позволяет не только обнаружить, но и удалить полипы или взять кусочек подозрительной опухоли для гистологического исследования. Удаление полипов этим методом позволяет предотвратить развитие колоректального рака.

Учитывая все эти факторы, а именно распространенность колоректального рака и важность раннего выявления, Национальный центр онкологии приобрел лучшую эндоскопическую систему последнего поколения (колоноскоп, гастроскоп, дуоденоскоп).

«Осознавая свою социальную ответственность за профилактику и раннее обнаружение рака, НОЦ будет проводить бесплатную колоноскопию (включая анестезию) в течение шести месяцев для всех, кто старше 45 лет», - сказали в Центре.