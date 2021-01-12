Правящая партия Казахстана "Нур Отан ("Свет Отечества") победила на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента), которые прошли 10 января, набрав 71,09% голосов. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, представляя итоги голосования.

"Распределение голосов следующее: партия "Нур Отан" - 5 млн 148 тыс. 74 голоса, или 71,09%", - рассказал Петров.

Он отметил, что по итогам голосования три партии: "Нур Отан", "Ак жол" ("Светлый путь") и Народная партия Казахстана (НПК) проходят в парламент. "Таким образом, семипроцентный барьер преодолели три политические партии: Народная партия Казахстана, партия "Нур Отан", Демократическая партия Казахстана "Ак жол". Указанные партии допущены к распределению мандатов", - рассказал Петров,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По итогам голосования НПК набрала 9,10%, "Ак жол" - 10,95% голосов. Еще две участвовавших в выборах партии набрали менее 7% голосов. За Народно-демократическую патриотическую партию "Ауыл" ("Село") проголосовали 5,29% избирателей, за партию "Адал" ("Честность") - 3,57%.

В воскресенье в Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам. В состав Мажилиса входят 107 депутатов, 98 из них избираются по партийным спискам прямым тайным голосованием. Оставшихся девять парламентариев, в соответствии с законом, избрала в понедельник Ассамблея народа Казахстана, которая занимается реализацией национальной политики в сфере межэтнических отношений. Теперь партии должны предоставить в ЦИК данные о распределении депутатских мандатов от своих объединений.