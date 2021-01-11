Будет создана рабочая группа по строительству экономических связей в регионе: президент РФ

Принятоe по итогам трехсторонней встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москве совместное заявление подразумевает конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге по итогам встречи сказал президент РФ.

“Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное Заявление по поводу развития ситуации в регионе. Имею в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов. С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трёх правительств – Азербайджана, Армении и России. Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона”, - подчеркнул Путин.

Он выразил уверенность, что реализация этих соглашений пойдёт на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякий сомнений, пойдёт на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации.

Путин также отметил, что условия соглашения от 9 ноября в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьёзных инцидентов. Российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами. В Нагорный Карабах вернулось уже свыше 48 тысяч перемещённых лиц и беженцев. Идёт настойчивая работа по восстановлению инфраструктуры, энергетики, жилых строений, социальной инфраструктуры.