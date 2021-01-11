Президент России провел совещание: обсуждались вопросы, касающиеся карабахского урегулирования
Владимир Путин 10 января до встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым провел совещание.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт президента РФ.
Обсуждались вопросы, касающиеся урегулирования нагорно-карабахского конфликта и ситуации на Южном Кавказе.
“Вопрос обеспечения мирного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию и ситуации на Южном Кавказе в целом имеет международный характер”, - отметил президент РФ.
В совещании участвовали секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
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