Президент России провел совещание: обсуждались вопросы, касающиеся карабахского урегулирования

Владимир Путин 10 января до встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым провел совещание.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт президента РФ.

Обсуждались вопросы, касающиеся урегулирования нагорно-карабахского конфликта и ситуации на Южном Кавказе.

“Вопрос обеспечения мирного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию и ситуации на Южном Кавказе в целом имеет международный характер”, - отметил президент РФ.

В совещании участвовали секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.