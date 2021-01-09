В Арцахе строятся новые дома, здания разного назначения перестраиваются в квартиры

Всего в Арцахе восстановлено около 453 жилых домов, пострадавших в результате войны. Более 250 из них уже готовы.

Об этом Арменпресс сообщил заместитель министра градостроительства Азат Амбарцумян.

«Восстановление ведется в два этапа. На первом этапе были отремонтированы крыши домов, установлены двери и окна, система отопления. С января этого года будут проводиться внутренние отделочные работы, завершающие реставрацию этих квартир. Восстановление домов, пострадавших в результате войны, продолжается в соответствии с графиком, приоритет отдается семьям погибших и пропавших без вести», - сказал Амбарцумян.

По словам замминистра, в частности, в Министерство градостроительства поступило более 3680 заявлений на дома, поврежденные войной в Степанакерте, из них уже около 1500 рассмотрены. Восстановительные работы начаты на 329 объектах.

«Всего в Мартакертском районе было повреждено 370 объектов, из них 320 - в самом Мартакерте, остальные - в сельской местности. Особенно пострадали села Агабекалиндж, Магавуз, Горатах, Мец Шен. В Мартакертском районе уже рассмотрены 62 объекта, поврежденных войной. Восстановление 32 началось, уже готовы - 14. В Мартунинском районе повреждено около 1300 домов. В частности, из 850 домов, поврежденных войной в райцентре Мартуни, зарегистрированы около 170 домов, подлежащих восстановлению. Реставрационные работы начаты на 64 объектах, из них 12 завершены, а 52 находятся в процессе.

Из сел Мартуни в основном пострадали Тагавард, Кармир-Шука, Сос, Гергер, Бердашен.

В Аскеранском районе в результате войны больше всего пострадали общины Шош и Сгнех. В области зарегистрировано 170 заявок, начаты ремонтные работы 28 аварийных домов. В 14 из них завершена реставрация, запланированная на первом этапе», - сказал замминистра градостроительства.

По его словам, ведется и жилищное строительство. В частности, ведется строительство 90-квартирного дома рядом со Степанакертским молочным комбинатом, в районе «Арцах» строится 9 квартир, а в результате реконструкции 6-го детского сада в мае этого года планируется ввести в эксплуатацию 30 новых квартир.

«Другие жилищные программы в Степанакерте и регионах находятся в стадии разработки. Уже утверждено финансирование, которое предоставит Всеармянский фонд ''Айастан''», - добавил Амбарцумян.

Ван Новиков