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В Арцахе выросла стоимость минимальной потребительской корзины

В Арцахе выросла стоимость минимальной потребительской корзины

Стоимость рассчитанной по медицинским нормам в Арцахе минимальной потребительской корзины на 30 декабря прошлого года в текущих ценах составила 59 тыс 679,3 драмов, стоимость продуктовой корзины - 33 тыс 717,1 драмов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Статистическая служба Арцаха, уточняя, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 1,8%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 1,5%.


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