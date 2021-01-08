В США врач умер после прививки вакциной Pfizer

В США врач умер спустя чуть более двух недель после прививки вакциной Pfizer, пишет Daily Mail со ссылкой на его жену. Как рассказала Хайди Некельманн, ее 56-летний муж Грегори Майкл привился 18 декабря и умер через 16 дней. "По-моему, его смерть была на сто процентов связана с вакциной. Другого объяснения нет", — сказала Некельманн.

По ее словам, Майкл вел активный образ жизни, не курил, лишь изредка употреблял алкоголь. Кроме того, при проверке здоровья у него не обнаружили никаких заболеваний.