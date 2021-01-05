Армения обратилась в ЕСПЧ, требуя передать вопрос о нарушениях Азербайджана в Комитет министров СЕ

4 января Европейский суд по правам человека удовлетворил еще одно заявление, поданное Арменией в отношении гражданских лиц – похищенных и взятых в заложники, с использованием промежуточной меры, требующей от Азербайджана предоставить информацию в установленный срок.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил представитель Республики Армения в Европейском суде по правам человека.

В то же время, учитывая откровенно пренебрежительное отношение властей Азербайджана к судебным разбирательствам, особенно решениям Европейского суда, а также неоднократные нарушения сроков, установленных Судом, недавние заявления президента Азербайджана, Армения 3 и 5 января обратилась в Европейский суд, требуя вопрос нарушений со стороны Азербайджана передать в Комитет министров Совета Европы - на основании пункта 2 статьи 39 Регламента Суда.

«Учитывая важность процесса захвата военнопленных и заложников и деликатность этого вопроса, мы еще раз настоятельно призываем вас воздержаться от публикации имен лиц, упомянутых в социальных сетях, и / или другой персонализированной информации», - говорится в заявлении.