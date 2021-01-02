Сирия: взрыв на рынке одного из городов․ По предварительным данным, есть пострадавшие и раненые
На рынке в северо-восточном сирийском городе Рас-эль-Айн (провинция Хасака) взорвался заминированный автомобиль.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сирийские СМИ.
Сообщается, что в результате теракта есть жертвы и раненые среди мирного населения. На место происшествия прибыли машины скорой помощи, которые доставили пострадавших. Рас-эль-Айн находится на границе с территорией, которая находится под контролем поддерживаемых Турцией сирийских вооруженных оппозиционных группировок.
Ранее сообщалось, что в одноименном административном центре провинции Хасаке произошел взрыв, где террорист бросил гранату в рабочих на рыночной площади. Пострадало не менее 20 человек.
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