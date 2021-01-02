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Сирия: взрыв на рынке одного из городов․ По предварительным данным, есть пострадавшие и раненые

Сирия: взрыв на рынке одного из городов․ По предварительным данным, есть пострадавшие и раненые

На рынке в северо-восточном сирийском городе Рас-эль-Айн (провинция Хасака)  взорвался заминированный автомобиль.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает  ТАСС со ссылкой на сирийские СМИ.

Сообщается, что в результате теракта есть жертвы и раненые среди мирного населения. На место происшествия прибыли машины скорой помощи, которые доставили пострадавших. Рас-эль-Айн находится на границе с территорией, которая находится под контролем поддерживаемых Турцией сирийских вооруженных оппозиционных группировок.

Ранее сообщалось, что в одноименном административном центре провинции Хасаке произошел взрыв, где террорист бросил гранату в рабочих на рыночной площади. Пострадало не менее 20 человек.

 

 

 

 

 


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