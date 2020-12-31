Минздрав Армении запустил службу скорой помощи COVID

Минздрав запустил службу скорой помощи COVID, номер телефона - 8033. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минздрава Армении, в целях повышения качества услуг скорой помощи, а также оказания надлежащей медицинской помощи нашим соотечественникам бригада скорой помощи центра будет работать круглосуточно.

«Граждане, у которых диагностировано коронавирусное заболевание и у которых есть необходимые медицинские инструкции для госпитализации, могут позвонить по указанному номеру телефона. На данный момент телефонный номер бесплатен для абонентов Beeline. Ведется работа с другими операторами, чтобы телефонный номер стал бесплатным», - говорится в сообщении.