Марукян сообщил, что собирается обсудить на встрече с Пашиняном

Глава фракции «Просвещенная Армения» НС Эдмон Марукян заявил, что на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном они собираются обсудить вопрос об отставке последнего. Как сообщает Арменпресс, Марукян сказал об этом в беседе с журналистами перед встречей.

«Премьер-министр инициировал встречи с лидерами парламентских оппозиционных фракций, сейчас проходит эта встреча. Вы знаете нашу повестку дня - занять пост премьер-министра, стабилизировать ситуацию, провести новые выборы», - сказал Марукян.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян встретился в Национальном Собрании с лидером фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном, в ходе которой Царукян потребовал отставки премьер-министра.