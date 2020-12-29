Царукян представил подробности встречи с Пашиняном

Лидер фракции «Процветающая Армения» НС Гагик Царукян сообщил журналистам, что во время встречи с премьер-министром Николом Пашиняном он сказал то, что говорил и в публичных выступлениях. Как сообщает Арменпресс, об этом Царукян сообщил в Национальном Собрании.

«Моя позиция не изменилась. Он хотел встретиться, я не отказал, я встретился. Я сказал ему то, что говорил и публично. Я сказал, что единственный выход из сложившейся ситуации - это его скорейший уход в отставку», - сказал Царукян.

Гагик Царукян добавил, что оставшиеся вопросы следует адресовать премьер-министру Николу Пашиняну.