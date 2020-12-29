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Фонд «Айастан» передал новогодние пакеты вынужденным переселенцам из Арцаха

Фонд «Айастан» передал новогодние пакеты вынужденным переселенцам из Арцаха

Около 700 семей вынужденных переселенцев из Арцаха продолжают проживать в более чем 40 общинах Гегаркуникской области. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе фонда «Айастан».

Учитывая тяжелое социальное положение вынужденных переселенцев, Всеармянский фонд «Айастан» перед Новым годом предоставил этим семьям пакеты продуктов и хозяйственных товаров.

207 семей, проживающих в 9 общинах Гаварского, Мартунинского и Севанского районов, уже получили эти пакеты, которые в основном включают свежее мясо, овощи, фрукты, десерты, соки и предметы первой необходимости.

Такие посылки получили и наши соотечественники из Арцаха, нашедшие приют в 34 общинах Вардениса.


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