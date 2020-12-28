ЕРЕВАН, 28 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Накануне Нового года группа компаний «Галакси» и международная благотворительная организация «World Vision Armenia» объединили свои усилия вокруг идеи доброты и заботы. В этом году свои подарки получили 300 детей из арцахских семей, которые нашли убежище в Армении в рамках совместной инициативы «Тайный Дед Мороз».

«Осень 2020 года навсегда останется одной из самых трагических страниц нашей истории. Каждый армянин скорбит о лишившихся родины и погибших на войне наших отважных армян. Конечно, мы понимаем, что с помощью этой инициативы невозможно облегчить огромную боль и трагедию, которые, к сожалению, переживают сегодня семьи Арцаха, дети, но мысль о том, что эти посылки могут вызвать даже слабую улыбку у детей Арцаха, заставила нас вдохновиться и реализовать эту программу», - сказала менеджер по коммуникациям группы компаний «Галакси» Шушан Арутюнян.

Каждому ребенку был подарен «ящик тепла» от сотрудников компаний Ucom, Megafood, Yerjan Mol, Megatois, Cinema Park, Megasport, Time, Chronograph, «Терян 5», «Сантафе», «Склад 33», входящих в группу компаний Galaxy.

По словам Изабеллы Манасарян, руководителя отдела сбора ресурсов World Vision Armenia, организация, которая в четвертый раз в этом году проводит инициативу «Тайный Дед Мороз», поддерживает малообеспеченные семьи и их детей, приехавших в Армению из Арцаха.

«Я очень благодарна Группе компаний “Галакси” за то, что они так порадовали 300 детей своими рождественскими подарками. Согласно нашим исследованиям, покупка рождественских подарков в семьях, прибывших из Арцаха в Армению, отодвинута на второй план в эти дни из-за напряженной повседневной жизни», - сказал Манасарян.

Подарки были отправлены в общину Амасия Ширакской области.

Группа компаний “Галакси” - одна из крупнейших холдинговых компаний Армении. Это один из крупнейших налогоплательщиков в Армении по форме составляющих ее единиц. Портфель социальной ответственности Galaxy составляет значительную часть прибыли компании, которая ежегодно расходуется на поддержку образования, инноваций и искусства для улучшения качества жизни людей.

World Vision работает в более чем 100 странах по всему миру, внося свой вклад в благополучие миллионов детей и их семей. Организация начала свою деятельность в Армении после разрушительного землетрясения 1988 года, оказывая гуманитарную помощь. Затем, параллельно с гуманитарной помощью, World Vision приступила к реализации программ развития. Сегодня организация поддерживает каждого седьмого ребенка в Армении или более 650 000 детей за последние 30 лет.