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Министры иностранных дел Армении и Ирана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Министры иностранных дел Армении и Ирана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

ЕРЕВАН, 28 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 28 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РА Ара Айвазяна с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии МИД РА.

«В ходе беседы были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и региональной повестки дня.

Собеседники коснулись вопросов региональной безопасности и стабильности. В этом контексте были обозначены перспективы сотрудничества в решении новых региональных вызовов.

Мохаммад Джавад Зариф выразил соболезнования иранской стороны в связи с жертвами войны в Арцахе и выразил поддержку армянскому народу.

Собеседники подчеркнули необходимость активизации взаимодействия на разных уровнях, диалога, основанного на глубокой дружбе двух народов. Обе стороны подтвердили свою готовность к углублению сотрудничества в двустороннем и многостороннем измерениях», - говорится в заявлении.


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