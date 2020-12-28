Свои победы посвящаю армянским воинам: Майя Африкян стала лауреатом международных конкурсов

Оперная певица, композитор, лауреат международных конкурсов Майя Африкян в 2020 году с честью представила Армению на ряде международных конкурсов и удостоилась их наград.

Как передает «Арменпресс», в связи с пандемией все конкурсы проводились в онлайн режиме. Певица является лауреатом 13 международных конкурсов, в большинстве из которых участвовала в качестве автора-исполнителя. “В декабре этого года я в дистанционном режиме принимала участие в трех конкурсах, в которых одержала победы. Два первых места и один Гран-при. На международном конкурсе “Стар Фест” я представила свою авторскую песню “Я не люблю зимнюю грозу”, написанную на слова Михаила Гуцериева. Мне аккомпанировала блестящая пианистка, лауреат международных конкурсов Лилиана Дарбинян”, - отмечает Африкян и добавляет, что на конкурсе в номинации “Авторская песня” она удостоилась диплома лауреата первой степени.

Майя отметила, что все свои победы она посвящает армянским воинам.

Песню “Я не люблю зимнюю грозу” певица представила и на итальянском международном музыкальном конкурсе “The Song”, на этот раз в качестве исполнительницы. В номинации “Академический вокал” она удостоилась первой премии. За двумя первыми призами последовал и Гран-при, певица выступила на конкурсе-фестивале “В вихре Велесова круга” с песней талантливого композитора Армине Арутюнян, автором слов которой является Михаил Гуцериев. На этом конкурсе в номинации “Академический вокал” Майя была удостоена Гран-при.