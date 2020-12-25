Лондон и Брюссель достигли соглашения по отношениям после Brexit. Обобщение

Великобритания и Евросоюз в четверг завершили согласование текста соглашения по поводу их будущих отношений после Brexit, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

О завершении переговоров сообщили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Даунинг-стрит.

"Мы, наконец-то, нашли соглашение. Это был долгий и извилистый путь, но мы можем продемонстрировать хорошую сделку", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции.

В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон отмечал, что переговоры с ЕС по соглашению прошли хорошо и подарили Великобритании стабильность.

"Я верю, что это хорошая сделка и для всего Евросоюза", - сказал премьер.

Для того, чтобы достигнутое соглашение вступило в силу, сторонам нужно будет провести его ратификацию. Финальную точку в этом вопросе поставят парламент Великобритании и Европарламент.

Британский парламент 30 декабря проведет голосование по законопроекту о соглашении о будущих отношениях с Евросоюзом, заявил премьер Джонсон.

На голосовании в британском парламенте достигнутое соглашение обещала поддержать и Лейбористская - главная оппозиционная - партия Великобритании, пообещал четверг лидер этой партии Кир Стармер.

Согласованный текст сделки также будет представлен Совету ЕС, а затем Европейскому парламенту.

До рассмотрения Советом ЕС над текстами должны поработать постпреды стран Евросоюза. Что касается рассмотрения соглашения Европарламентом (ЕП), то по словам председателя ЕП Давида Сассоли, оно не состоится в этом году, поскольку соглашение было достигнуто в последний момент.