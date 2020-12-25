В Армении подтвержден 621 случай COVID-19, вылечились 1 049 заболеших

По состоянию на 25 декабря в Армении подтвержден 621 случай COVID-19, 1049 заболевших вылечились, скончались 19.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Таким образом, за последние сутки проведено 2 866 тестов, всего проведено 578 776 тестов.

Всего подтверждено 156 763 случаев COVID-19, 137 815 из которых выздоровели, есть 2 733 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 15 544 пациентов.

За прошедший день зафиксировано 8 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 671.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.