Чавушоглу и Лавров обсудят реализацию заявления по Нагорному Карабаху

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетит 29 декабря с рабочим визитом Сочи, где встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"29 декабря министр иностранных дел Турции по приглашению главы российского дипведомства Сергея Лаврова посетит с рабочим визитом нашу страну, город Сочи. Посетит он его для участия в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что планируется детально проработать вопросы, связанные с реализацией трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября по Нагорному Карабаху. "Акцент будет сделан на минимизации рисков возможных боестолкновений, оказании странам гуманитарной помощи. В центре внимания будет налаживание деятельности совместного российско-турецкого мониторингового центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - указала Захарова.