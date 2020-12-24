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Арман Татоян выехал в Москву для содействия делу возвращения пленных, находящихся в Азербайджане

Арман Татоян выехал в Москву для содействия делу возвращения пленных, находящихся в Азербайджане

Омбудсмен Армении Арман Татоян с рабочим визитом находится в Москве. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Защитника прав человека Армении.

“Основная цель визита - способствовать возвращению наших пленных, находящихся на азербайджанской стороне.

Учитывая специфику темы, детали визита и встреч не будут публиковаться”, - заявили в офисе Защитника прав человека Армении.


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