Арман Татоян выехал в Москву для содействия делу возвращения пленных, находящихся в Азербайджане
15:41, 24 Декабрь, 2020
Омбудсмен Армении Арман Татоян с рабочим визитом находится в Москве. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Защитника прав человека Армении.
“Основная цель визита - способствовать возвращению наших пленных, находящихся на азербайджанской стороне.
Учитывая специфику темы, детали визита и встреч не будут публиковаться”, - заявили в офисе Защитника прав человека Армении.
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