Арман Татоян выехал в Москву для содействия делу возвращения пленных, находящихся в Азербайджане

Омбудсмен Армении Арман Татоян с рабочим визитом находится в Москве. Об этом «Арменпресс» сообщили в офисе Защитника прав человека Армении.

“Основная цель визита - способствовать возвращению наших пленных, находящихся на азербайджанской стороне.

Учитывая специфику темы, детали визита и встреч не будут публиковаться”, - заявили в офисе Защитника прав человека Армении.