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Зимний призыв в Армении начнется 25 декабря

Зимний призыв в Армении начнется 25 декабря

Проект решения “Об объявлении зимнего призыва обязательной воинской службы рядового состава и демобилизации в 2020 году” включен в повестку заседания правительства, которое состоится 24 декабря. Как сообщает Арменпресс, согласно решению, зимний призыв на обязательные военную и альтернативную службу в Армении начнется 25 декабря.

Также до 14 февраля 2021 года будет осуществлена демобилизация срочных военнослужащих, которые завершили установленную законом срочную службу.


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