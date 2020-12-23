Зимний призыв в Армении начнется 25 декабря

Проект решения “Об объявлении зимнего призыва обязательной воинской службы рядового состава и демобилизации в 2020 году” включен в повестку заседания правительства, которое состоится 24 декабря. Как сообщает Арменпресс, согласно решению, зимний призыв на обязательные военную и альтернативную службу в Армении начнется 25 декабря.

Также до 14 февраля 2021 года будет осуществлена демобилизация срочных военнослужащих, которые завершили установленную законом срочную службу.