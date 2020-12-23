Новые возможности для необеспеченных семей: стартует трехлетняя программа социальной реформы

Ассоциация социальных работников Армении совместно с Министерством труда и социальных вопросов Армении объявила о запуске новой трехлетней программы социальной защиты.

Как сообщает Арменпресс, цель программы - способствовать участию нищих и уязвимых групп населения в социально-экономической жизни в пяти регионах: Арарат, Армавир, Котайк, Ширак, Лори. Программа “Содействие социальной интеграции и мерам самодостаточности в Армении” финансируется правительством Японии через Японский фонд социального развития (JSDF) и осуществляется при координации Всемирного банка. Бюджет программы - 2,7 миллиона долларов.

Как минимум 700 000 человек в Армении живут за чертой бедности. Ожидается, что в результате этой трехлетней программы улучшится качество жизни, по крайней мере, 11 200 человек. Заявлено, что не менее 300 бенефициаров (40% - женщины) получат малые гранты (по 4 000 долларов каждый), из которых не менее 225 по окончании программы станут самодостаточными. 200 социальных работников, в том числе и кураторы региональных отделов социальной помощи, общественные социальные работники, получат возможность овладеть навыками социального управления (кейс-менеджмент).

Программа ставит две основные задачи: провести реформы в практике социальной работы, в результате которых профессиональная работа с уязвимыми группами станет эффективнее, создать возможности для людей, живущих в сложных социально-экономических условиях, выбраться из нищеты”, - сказала президент Союза социальных работников Мира Антонян.

“Одним из важнейших приоритетов для нас является активизация уязвимых слоев населения, живущих за чертой бедности, содействие их самодостаточным условиям жизни и повышение качества социальной работы”, - заявила заместитель министра труда и социальных дел Анна Жамакочян. В этом смысле реализация программы будет отличной с точки зрения внедрения практики управления социальными случаями.

Примечательно, что программа стартует в столь критический для Армении период. “Мы ожидаем, что благодаря этой программе уязвимые группы смогут активнее интегрироваться в общество и найти лучшие возможности трудоустройства”, - сказала Сильви Босутхон, представитель Всемирного банка в Армении.

На презентации программы присутствовала второй секретарь по экономическим связям посольства Японии в Армении Рика Онодера, которая представила приветственную речь посла Джуна Ямады ․ “Мы глубоко верим, что этот очень важный и своевременный проект поможет повысить уровень благосостояния, улучшить качество жизни уязвимых людей в обществе за счет наращивания потенциала социальных работников и обеспечить профессиональную подготовку целевых групп”, - сказала она.

В ходе панельного обсуждения специалисты подчеркнули тот факт, что послевоенный период 2020 года с его социально-экономическими последствиями создал еще более серьезный вызов для армянского общества и соответствующих институтов. Наиболее уязвимы семьи, в которых есть дети, матери-одиночки, люди с ограниченными возможностями, у которых нет стабильного источника дохода, а иногда и временного источника. Ситуация ухудшилась из-за двух последних кризисов - эпидемии и войны. В этих условиях создание новых возможностей и содействие людям становятся жизненной необходимостью.

В церемонии презентации приняли участие сотрудники Министерства труда и социальных вопросов Армении, Ассоциации социальных работников, Посольства Японии, Всемирного банка, а также партнеры из различных агентств и организаций. Около 100 правительственных чиновников, социальных работников, отраслевых экспертов и представителей партнерских организаций следили за мероприятием в Интернете.

Японский фонд социального развития (JSDF) учрежден правительством Японии в качестве механизма для оказания прямой помощи беднейшим и наиболее уязвимым группам в соответствующих странах. Цель состоит в том, чтобы расширить их возможности, укрепить свой авторитет и участие в общественной и экономической жизни.

Общественная организация Ассоциация социальных работников Армении (основана в 2004 году) - профессиональная организация, объединяющая более 1 000 социальных работников. Основными целями ассоциации являются развитие навыков в области социальной работы в Армении, защита интересов социальных работников и их бенефициаров, а также продвижение реформ в социальной области.