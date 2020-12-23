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Nikkei: на борьбу с пандемией и поддержку экономики в мире уже затрачено более $13 трлн

Nikkei: на борьбу с пандемией и поддержку экономики в мире уже затрачено более $13 трлн

 Общая сумма ассигнований на борьбу с пандемией COVID-19, преодоление связанных с этим экономических трудностей и помощь населению превысила сейчас в мире $13 трлн. Об этом сообщила в среду японская деловая газета Nikkei со ссылкой на расчеты своих экспертов.

Эта сумма, по ее данным, учитывает и только что согласованный в Конгрессе США пакет мер по стимулированию экономики в условиях пандемии почти на $900 млрд,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Принятие все новых программ стимулирования экономики, отмечает "Никкэй", приводит к разбуханию государственного долга у ведущих стран мира. По подсчетам экспертов, в 2021 году он достигнет 125% их совокупного ВВП.


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