По оценкам омбудсмена Арцаха, в результате войны до 40 000 арцахцев остались без крова
11:44, 23 Декабрь, 2020
Согласно данным офиса Защитника прав человека Арцаха, до 40 000 арцахцев в результате войны, развязанной Азербайджаном, остались без крова. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 22 декабря заявил Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян.
“По нашим оценкам, до 40 000 человек остались без крова только из-за оккупации территорий в результате боевых действий и политического согласия. Большинство этих людей уже вернулись в Республику Арцах”, - сказал Бегларян.
Он добавил, что в первую очередь необходимо решить проблему временного размещения этих людей.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен