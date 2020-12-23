По оценкам омбудсмена Арцаха, в результате войны до 40 000 арцахцев остались без крова

Согласно данным офиса Защитника прав человека Арцаха, до 40 000 арцахцев в результате войны, развязанной Азербайджаном, остались без крова. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 22 декабря заявил Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян.

“По нашим оценкам, до 40 000 человек остались без крова только из-за оккупации территорий в результате боевых действий и политического согласия. Большинство этих людей уже вернулись в Республику Арцах”, - сказал Бегларян.

Он добавил, что в первую очередь необходимо решить проблему временного размещения этих людей.