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Лилит Минасян освобождена от должности заместителя руководителя аппарата НС

Лилит Минасян освобождена от должности заместителя руководителя аппарата НС

Решением председателя Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна, Лилит Минасян освобождена от должности заместителя руководителя аппарата НС.

Как сообщает Арменпресс, распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте парламента.


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