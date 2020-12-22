Лилит Минасян освобождена от должности заместителя руководителя аппарата НС
Решением председателя Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна, Лилит Минасян освобождена от должности заместителя руководителя аппарата НС.
Как сообщает Арменпресс, распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте парламента.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 17:42 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-12-20
- 17:40 Азиатские индексы снизились - 22-12-20
- 17:32 Британцы стали готовиться к дефициту из-за закрытия границы с Францией
- 17:21 Лилит Минасян освобождена от должности заместителя руководителя аппарата НС
- 17:18 Турция направила в Азербайджан 60 военных и обсудит с РФ срок их пребывания
- 17:00 Обеспечьте Вашу финансовую и информационную безопасность
- 16:56 СМИ: Малайзия ведет переговоры о покупке российской вакцины от COVID-19
- 16:52 Турция ждет от Вашингтона пересмотра решения о санкциях за С-400
- 16:14 Оставляю пост омбудсмена, но позиции по защите прав человека никогда не оставлю: Артак Бегларян
- 16:08 Белорусской АЭС выдано разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока
- 16:01 Джордж Клуни рассказал, почему его дети верят в Санта Клауса
- 15:50 Решили подарить детям сказку: театр “Амазгаин” с гастролями отправляется в Арцах
- 15:35 Родные без вести пропавших военнослужащих провели акцию протеста у посольства России
- 15:27 Нидерланды запретили авиарейсы из ЮАР из-за нового штамма коронавируса
- 15:24 Более 200 граждан, пострадавших в результате войны, получат единовременное денежное пособие
- 15:23 Солист группы “Немра” по-своему интерпретировал известную песню Джона Леннона
- 15:17 СМИ: мэра Рио-де-Жанейро арестовали по делу о коррупции
- 15:15 ЕСПЧ постановил применить промежуточные меры в отношении Азербайджана по делу 62 военных из Хцаберда
- 14:54 Артак Бегларян перейдет на другую работу в государственной системе
- 14:52 Заместитель командующего войсками полиции представил рапорт об отставке
- 14:51 Китай запустил на орбиту новую ракету-носитель с секретным спутником
- 14:49 ВОЗ созывает совещание для обсуждения информации о новом штамме COVID-19
- 14:26 Ишхан Сагателян призвал участников митинга окружить здание правительства
- 14:25 Шант Саркисян поборется за звание чемпиона онлайн-чемпионата мира по быстрым шахматам
- 14:18 Манукян призвал армию и полицию присоединиться к гражданам, требующим отставки премьер-министра
08:50, 16.12.2020
Просмотрели 2872 раз Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
13:21, 19.12.2020
Просмотрели 1982 раз Тиран Хачатрян подал судебный иск против Наиры Зограбян
14:14, 16.12.2020
Просмотрели 1898 раз В направлении Хцаберда несколько десятков военнослужащих попали в плен: обращение Араика Арутюняна
23:23, 18.12.2020
Просмотрели 1792 раз В Карабахе погиб российский офицер
17:31, 15.12.2020
Просмотрели 1578 раз Находящийся в плену в Азербайджане Нарек Сардарян вернулся в Армению