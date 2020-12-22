Группа адвокатов направилась от здания Палаты адвокатов Армении к Национальному собранию

Группа адвокатов прошла от здания Палаты адвокатов Армении и направилась к Национальному собранию, затем шествие двинется к зданию Генеральной прокуратуры Армении. Как сообщает «Арменпресс», председатель Палаты адвокатов Ара Зограбян написал на своей странице в Facebook, что они намерены требовать от спикера НС отмены военного положения, выразить недоверие премьер-министру, призвать депутатов-юристов выйти из фракции “Мой шаг”. А генеральному прокурору представят сообщение о преступлении.

“Мы, адвокаты, хотим защищать людей в суде под флагом Республики Армения. Опасность потери нашей государственности заставила нас встать на ноги и днем раньше избавиться от премьер-министра и его команды, которые являются источником опасности”, - написал Зограбян.