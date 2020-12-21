На Аляске нашли мумию волчицы возрастом 57 тыс лет

Во время размыва мерзлого грунта на золоторудном месторождении на Юконе рабочие обнаружили прекрасно сохранившуюся мумию молодой волчицы. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, по оценкам ученых, она пролежала в земле около 57 тысяч лет. Исследователи реконструировали образ жизни животного. Оказалось, что оно питалось в основном рыбой, а генетически связано с волками из Сибири. Результаты опубликованы в журнале Current Biology.

"Это самая совершенная мумия волка, которую когда-либо находили. За исключением глаз, она цела на 100 процентов, — приводятся в пресс-релизе издательства слова первого автора статьи Джули Мичен (Julie Meachen), доцента анатомии Университета Де-Мойна в штате Айова, США. — Это позволило нам выяснить в ее отношении столько фактов, что мы практически реконструировали ее жизнь".

Местные жители из ближайшего поселка Тр'ондек Хвэч'ин дали волчице имя Жур.

Первый вопрос, на который пытались найти ответ ученые, — как животное оказалось в вечной мерзлоте. Чтобы мумия так хорошо сохранилась, необходимо уникальное стечение обстоятельств.

"Животное должно умереть непосредственно в вечной мерзлоте и быть быстро захороненным, чтобы произошло окаменение. Если тело пролежит в тундре слишком долго, оно разложится или будет съедено. Поэтому такие мумии редко можно найти на Юконе, — продолжает Мичен. — Мы думаем, что Жур в момент гибели была в своем логове и умерла мгновенно в результате обрушения кровли".

Результаты исследования показали, что возраст маленькой волчицы составлял около 7 недель, и она нормально питалась и развивалась, то есть умерла не от голода или болезней.

Современные методы анализа позволили ученым установить, что основу рациона волчицы составляла рыба, прежде всего лосось, что несколько необычно для волков. Авторы думают, что причина в том, что логово находилось на берегу реки.

Анализ генома Жур подтвердил, что она произошла от древних волков из Сибири, которые являются предками всех современных волков Северной Америки.

"К сожалению, мы ничего не знаем о ее семье и о том, что случилось с ее мамой или братьями и сестрами, почему она была в логове одна, — говорит ученый. — Возможно, она была единственным щенком. Или других не было в логове во время обрушения".

Жители поселка Тр'ондек Хвэч'ин придают особое значение находке. Они собираются выставить Жур в Центре интерпретации Юкон-Берингии в Уайтхорсе, а затем провезти по всему Юкону.

В плейстоцене на месте Берингова пролива был перешеек суши, по которому из Сибири в Северную Америку мигрировали животные, расселившиеся затем далеко на юг. Авторы предполагают, что потепление в Арктике будет способствовать тому, что в ближайшие годы, по мере таяния вечной мерзлоты, появятся новые находки, которые позволят точнее определить роль этого региона в становлении фауны всего Американского континента.