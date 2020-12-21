В Арцах прибыли еще 7 вагонов с гуманитарной помощью из России

В Арцах прибыли еще 7 грузовых вагонов с грузом гуманитарной помощи из России. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.

Специалисты мобилизационной группировки МЧС России разгрузили семь железнодорожных вагонов, доставивших гуманитарную помощь.

Позже гуманитарная помощь будет распределена по разным населенным пунктам региона.

Это третья партия гуманитарной помощи, которую предоставляет Российская Федерация.

На данный момент прибыли 9 из 54 вагонов. Ранее сообщалось, что МЧС РФ направит в Республику Арцах 54 вагона гуманитарной помощи, общим весом в 1 002 тонн.