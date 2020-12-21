Ваграм Погосян опровергает слухи о передаче Красного Базара Азербайджану

Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян опровергает распространяемые в социальных сетях сведения, что в ближайшее время община Красный Базар будет передана Азербайджану.

Как передает «Арменпресс», Погосян на своей странице в Facebook отметил, что распространяемая информация является ложной.

“Скажу больше, в ближайшее время в общине планируется новая программа жилищного строительства”, - написал Погосян.