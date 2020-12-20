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Католикос Гарегин II посетил Ераблур и отслужил заупокойный молебен  в Эчмиадзине

Католикос Гарегин II посетил Ераблур и отслужил заупокойный молебен  в Эчмиадзине

Утром 20 декабря Первоиерарх  Армянской Апостольской церкви, Католикос  Всех Армян  Его Святейшество Гарегин II в сопровождении епископов посетил воинский пантеон Ераблур, чтобы воздать дань уважения памяти и помолиться за упокой  душ героев-мучеников Арцахской войны.

Как сообщили  Арменпресс из информационной системы Первопрестольного, после церемонии возложения венка Его Святейшество и святые отцы также посетили могилы военнослужащих, вознесли  молитву за упокой  душ героев-мучеников.

Затем в монастыре Св. Гаяне Его Святейшество присутствовал на Святой Литургии, по окончании которой под председательством Католикоса Всех Армян была совершена панихида по павшим героям.

После церемонии Верховный Патриарх обратился с  патриаршим словом  ко всем  неравнодушным людям, к присутствующим благочестивым верующим и ко всему армянскому народу.


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