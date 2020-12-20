Католикос Гарегин II посетил Ераблур и отслужил заупокойный молебен  в Эчмиадзине

Утром 20 декабря Первоиерарх Армянской Апостольской церкви, Католикос Всех Армян Его Святейшество Гарегин II в сопровождении епископов посетил воинский пантеон Ераблур, чтобы воздать дань уважения памяти и помолиться за упокой душ героев-мучеников Арцахской войны.

Как сообщили Арменпресс из информационной системы Первопрестольного, после церемонии возложения венка Его Святейшество и святые отцы также посетили могилы военнослужащих, вознесли молитву за упокой душ героев-мучеников.

Затем в монастыре Св. Гаяне Его Святейшество присутствовал на Святой Литургии, по окончании которой под председательством Католикоса Всех Армян была совершена панихида по павшим героям.

После церемонии Верховный Патриарх обратился с патриаршим словом ко всем неравнодушным людям, к присутствующим благочестивым верующим и ко всему армянскому народу.