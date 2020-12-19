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Состояние здоровья Эммануэля Макрона стабильное. Елисейский дворец представил подробности

Состояние здоровья Эммануэля Макрона стабильное. Елисейский дворец представил подробности

Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заразившегося коронавирусом, стабильное.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на  РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«У него все еще есть симптомы, характерные для COVID-19 - утомляемость, кашель, ломота в теле, которые, однако,  не мешают президенту продолжать выполнять свои обязанности», - говорится в тексте заявления. 

Макрона регулярно обследуют. Результаты обследований обнадеживают.

Французский лидер прошел тест на коронавирус после проявления некоторых симптомов. После положительного ответа теста он самоизолировался на 7 дней, но продолжает выполнять свои функции, уже  удаленно.


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