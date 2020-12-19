Состояние здоровья Эммануэля Макрона стабильное. Елисейский дворец представил подробности

Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заразившегося коронавирусом, стабильное.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«У него все еще есть симптомы, характерные для COVID-19 - утомляемость, кашель, ломота в теле, которые, однако, не мешают президенту продолжать выполнять свои обязанности», - говорится в тексте заявления.

Макрона регулярно обследуют. Результаты обследований обнадеживают.

Французский лидер прошел тест на коронавирус после проявления некоторых симптомов. После положительного ответа теста он самоизолировался на 7 дней, но продолжает выполнять свои функции, уже удаленно.