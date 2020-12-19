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Комитет кадастра опровергает слухи о принуждении сотрудников к участию в траурном шествии

Комитет кадастра опровергает слухи о принуждении сотрудников к участию в траурном шествии

Комитет кадастра при правительстве  Армении опровергает распространившуюся информацию о том, что глава Комитета принудил сотрудников принять участие в траурном шествии  к Ераблуру. 

Об этом  Арменпресс сообщили в Комитет кадастра.

«Уважаемые коллеги, сообщаем вам, что распространяющаяся в СМИ и социальных сетях информация о том, что глава комитета Сурен Товмасян звонил сотрудникам и   заставлял  их принять участие в шествии к  Ераблуру, не соответствует действительности», - сообщили в Комитете.

В Армении и в Арцахе с 19 декабря объявлен трехдневный траур. Траурное шествие в память о жертвах Арцахской войны началось в Ереване с площади Республики -  с участием премьер-министра РА Никола Пашиняна.


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