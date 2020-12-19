США одобрили использование вакцины Moderna против COVID-19

В ближайшие дни в США могут быть распространены около 6 миллионов доз вакцины COVID-19. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило вакцину против COVID-19 от компании Moderna, созданной всемирно известным армянским бизнесменом Нубаром Афеяном.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Голос Америки".

Это вторая вакцина, одобренная для использования в США. Ранее были одобрены вакцины от Pfizer и BioNTech.

FDA одобрил вакцину на следующий день после ее рекомендации независимой группой экспертов. В испытаниях вакцины приняли участие 30 000 добровольцев, эффективность составила 95%. Эта вакцина вводится двумя дозами, вторая - через 28 дней после первой.

Moderna работает с федеральным правительством США над распределением в ближайшие дни 5,9 миллиона доз вакцины. Было подписано соглашение о поставке 20 миллионов доз в этом году и 200 миллионов доз — к концу июня 2021 года.