По траектории истории  

20 декабря 1864 г. родился Стефан Егизаров, армянский оперный певец, бас-баритон (умер в 1938 г.).

- 20 декабря 1880 года произошло сражение при Бронкхорстспрёйте, одно из самых заметных сражений Первой англо-бурской войны,.

- 20 декабря 1934 года умер Никогайос (Николай) Марр, востоковед, арменовед, лингвист и археолог (родился в 1865 году).

- 20 декабря 1938года в СССР были введены трудовые книжки.

- 20 декабря 1988 года на французском телевидении впервые прозвучала песня «Для тебя, Армения» (слова Шарля Азнавура).

- 20 декабря 1996 года умер Карл Саган, американский астроном, астрохимик и писатель (родился в 1934 году).

- 20 декабря 1999 Португалия передала Макао Китайской Народной Республике.

- 20 декабря 1920 года банки были национализированы, в Советской Армении был создан единый банк.

М. А.