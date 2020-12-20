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По траектории истории  

По траектории истории  

20 декабря    1864 г. родился Стефан Егизаров, армянский оперный певец, бас-баритон (умер в 1938 г.).

- 20 декабря  1880 года произошло сражение при Бронкхорстспрёйте, одно из самых заметных сражений Первой англо-бурской войны,.

- 20 декабря 1934 года умер Никогайос (Николай) Марр, востоковед, арменовед, лингвист и археолог  (родился в 1865 году).

- 20 декабря   1938года в СССР были введены трудовые книжки.

- 20 декабря  1988 года на французском телевидении впервые прозвучала песня «Для тебя, Армения» (слова Шарля Азнавура).

- 20 декабря 1996 года умер Карл Саган, американский астроном, астрохимик и писатель (родился в 1934 году).  

- 20 декабря 1999 Португалия передала Макао Китайской Народной Республике.

- 20 декабря  1920 года банки были национализированы, в Советской Армении был создан единый банк.

 

М. А.


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