Армения зафиксировала самое большое в ЕАЭС снижение инвестиций в основной капитал

Инвестиции в основной капитал Армении в январе - сентябре 2020 года по текущим ценам и среднему курсу армянского драма к доллару США, рассчитанному Центральным банком Республики Армения, составили 462,4 млн долларов США. Показатель по сравнению с тем же периодом прошлого года, в постоянных ценах, снизился на 15,7%. Об этом «Арменпресс» стало известно с сайта Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По данным ЕЭК, общие капитальные инвестиции в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за первые девять месяцев этого года составили 197 млрд 374,7 млн долларов и по сравнению с тем же месяцем 2019 года они сократились на 4,2%.

При этом в январе - сентябре 2020 года в Беларуси было инвестировано 8 млрд 389,9 млн долларов (по текущим ценам и средневзвешенному курсу национальной валюты по отношению к доллару США, рассчитанному Национальным банком этой страны), что на 2,1% меньше объема прошлого года.

В случае с Казахстаном, Киргизией и Россией показатель капитальных вложений рассчитывался по текущим ценам и по среднему курсу национальных валют к доллару США, рассчитанному Центральными (национальными) банками. Так, в Казахстане он в январе - сентябре 2020 года составил 20 млрд 194,4 млн долларов и по сравнению с тем же периодом 2019 года снизился на 4,9%, в Киргизии эти показатели составили соответственно 1 млрд 20,7 млн долларов и снижение на 14,7%, в России - 167 млрд 306,7 млн долларов и снижение на 4,1%.