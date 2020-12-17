Пресс-конференция Путина может продлиться до четырех часов

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина может занять от трех до четырёх часов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Конференция Путина началась около полудня в четверг,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ориентироваться - от трех до четырёх часов", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как долго может продлиться пресс-конференция.

При этом он уточнил, что в целом "это совершенно непредсказуемо".