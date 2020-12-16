Видео о выводе группы армянских военнослужащих из зоны Хин Тагер-Хцаберд действительное: МО
20:16, 16 Декабрь, 2020
В последние часы в сети интернет распространяется видео вывода группы армянских военнослужащих из зоны блокады на участке сел Хин Тагер-Хцаберд Гадрутского района, что соответствует действительности. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и информации министерства обороны Армении.
«Операция проводилась благодаря активным действиям российского миротворческого контингента, выполняющего миротворческую миссию в Республике Арцах, при непосредственном посредничестве командующего контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова», - говорится в сообщении.
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