Видео о выводе группы армянских военнослужащих из зоны Хин Тагер-Хцаберд действительное: МО

В последние часы в сети интернет распространяется видео вывода группы армянских военнослужащих из зоны блокады на участке сел Хин Тагер-Хцаберд Гадрутского района, что соответствует действительности. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и информации министерства обороны Армении.

«Операция проводилась благодаря активным действиям российского миротворческого контингента, выполняющего миротворческую миссию в Республике Арцах, при непосредственном посредничестве командующего контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова», - говорится в сообщении.