Спикер НС Армении встретился с представителями партии «Наследие»

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян в рамках консультаций с политическими силами встретился с представителями партии «Наследие» Нарине Дилбарян и Гагиком Маргаряном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в числе других вопросов стороны обсудили возможные варианты укрепления стабильности и решения внутриполитических проблем.