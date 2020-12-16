Процесс обмена пленными между Арменией и Азербайджаном продолжается: МИД РФ

Процесс обмена пленными между Арменией и Азербайджаном продолжается. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария захарова.

В ходе брифинга она отметила, что в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября "осуществлен обмен пленными по принципу "всех на всех", этому предшествовала большая подготовительная работа, проведенная российскими миротворцами вместе с представителями Армении и Азербайджана.

"Могу со своей стороны дополнить это лишь тем, что процесс обмена пленными продолжается", - сказала Захарова.

В результате достигнутых договоренностей 14 декабря обмен военнопленными состоялся. Командующий российскими миротворческими силами лично передал азербайджанской стороне 12 человек, армянской стороне 44 человека.