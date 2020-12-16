По нашим сведениям в блокаде находятся и российские миротворцы: Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян коснулся ситуации в селах Республики Арцах Хин Тахер и Хцаберд. Как передаетАрменпресс, премьер-министр коснулся этой темы в интервью радиостанции “Свобода”.

- Какова сейчас ситуация в Хин Тахер и Хцаберде?

- По нашей информации, в блокаде оказались и российские миротворцы. Вследствие местоположения и событий есть определенные проблемы со связью, у российских миротворцев также есть эти проблемы, там определенно кризисная ситуация.

- Мы получаем разную информацию о новых пленных с участка Гадрут-Шуши, действительно ли есть новые пленные?

- Да, эта информация есть, но, опять же, хочу сказать, что это в рамках тех же событий, то есть это не различные события, происходящие в разных частях, а события, происходящие на участке Хцаберд- Хин Тахер.